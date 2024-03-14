Российские рыбопроизводители активно исследуют новые направления экспорта продукции

12-13 марта во Владивостоке проходил Дальневосточный рыбопромышленный форум, объединивший топ-менеджеров рыбопромысловых и судостроительных компаний, руководителей надзорных органов и органов государственной власти, а также представителей научного и образовательного сообществ.
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