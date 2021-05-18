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Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

 «Они жулики, которые делают вид, что они не жулики», – такими словами российские эксперты и политики отреагировали на публикацию доклада депутатов Европарламента, где описаны пять ключевых принципов взаимодействия с Россией В чем заключаются эти принципы, будут ли они приняты во внимание руководством ЕС и как на подобные публикации стоит реагировать России? Комитет по международным отношениям Европарламента опубликовал документ, где подробно описаны пять принципов, согласно которым Евросоюзу следует выстраивать отношения с Россией.

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