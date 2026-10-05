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Татар-информ

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Педагоги Татарстана могут выйти на пенсию через пять лет после выработки стажа

Педагоги Татарстана могут выйти на пенсию через пять лет после выработки стажа

Для педагогов Татарстана действует особый порядок назначения страховой пенсии. Как пояснили в Отделении Социального фонда России по РТ, определяющим условием для них становится не возраст, а продолжительность профессиональной деятельности.

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