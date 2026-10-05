Педагоги Татарстана могут выйти на пенсию через пять лет после выработки стажа

Для педагогов Татарстана действует особый порядок назначения страховой пенсии. Как пояснили в Отделении Социального фонда России по РТ, определяющим условием для них становится не возраст, а продолжительность профессиональной деятельности.
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