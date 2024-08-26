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Петербургский дневник

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Бесплатную юридическую помощь смогут получить петербуржцы 11-12 сентября

Бесплатную юридическую помощь смогут получить петербуржцы 11-12 сентября

Прием осуществляется по предварительной записи Пресс-служба Главного управления Министерства юстиции России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области анонсировала дни, когда жители смогут обратиться к специалистам по вопросам юридической помощи.

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