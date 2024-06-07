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Фетисов о будущем России: «Или мы будем рулить процессом, будем главными на этой планете, или нас не будет»

«Мы сегодня вышли в ту стадию, где от нас зависит будущее. От нас самих зависит будущее нас самих. Этот процесс мне очень нравится, мне интересно заниматься всем, что связано с природосбережением, с человеческим ресурсом.

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