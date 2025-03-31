Страна НАТО захотела выделить Украине военную помощь

Нидерланды готовы выделить Украине новый пакет военной помощи в размере двух миллиардов евро. Об этом написал глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс по итогам визита в Киев в своем аккаунте в социальной сети X.
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