Vitol: Западные запасы нефти истощены перед приходом зимы

Глава Vitol Рассел Харди заявил на конференции в Лондоне, что западные запасы нефти полностью исчерпаны.
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