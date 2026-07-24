В Кирове в результате атаки ВСУ погибли шесть человек

Результатом атаки вооруженных сил Украины по промышленному предприятию в Кирове стала гибель шести человек на месте, пострадали еще 26 человек,, сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов 24 июля в Telegram-канале.
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