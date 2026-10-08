«Думали, народ простит»: Никитины тайно вернулись в Москву за гонорарами и получили пустой зал

Сергей и Татьяна Никитины тайно вернулись в Москву — дать концерт и собрать гонорары. Организаторы повесили афиши, разослали пресс-релизы, открыли кассы.
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