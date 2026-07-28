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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УЕФА о планах Инфантино продать доли в ЧМ частным инвесторам: «Это переходит черту. Никто из нас не является владельцем футбола, и ФИФА не вправе его продавать. Относимся к этому серьезно»

УЕФА выпустил заявление по поводу намерений президента ФИФА Джанни Инфантино продать доли в чемпионате мира .

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