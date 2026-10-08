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ГТРК Татарстан

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В Татарстане представили прогноз социально-экономического развития на 2027–2029 годы

Парламентские слушания по проекту бюджета Татарстана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов прошли в Государственном Совете республики.

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