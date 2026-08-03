«Чтобы обмануть Россию»: Меркель призналась в фиктивности минских соглашений

Минские соглашения нужны были для того, чтобы снабдить Украину оружием. Об этом РИА Новости рассказали пранкеры Лексус (Алексей Столяров — настоящее имя) и Вован (Владимир Кузнецов — настоящее имя), цитируя экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.
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