Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Зеленский может решиться на рискованный шаг из-за наступления российских войск и ударов по Киеву.
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