Ефимов: в Новой Москве возведут новый образовательный комплекс

В троицком районе Новые Ватутинки в микрорайоне Десна появится новый образовательный комплекс. Сейчас строители завершают работы по обратной засыпке котлована, монтажу монолитной части и гидроизоляции стен, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.