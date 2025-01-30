Ефимов: в Новой Москве возведут новый образовательный комплекс

В троицком районе Новые Ватутинки в микрорайоне Десна появится новый образовательный комплекс. Сейчас строители завершают работы по обратной засыпке котлована, монтажу монолитной части и гидроизоляции стен, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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