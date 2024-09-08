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    Находить и Отстреливать этих тварей, в плен не брать!!!ВСУ дистанционно ...
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ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

ВСУ дистанционно заминировали поселок в Курской области

ВСУ заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области дистанционно и привели мины в действие.фото: Depositphotos/packshot--> ВСУ заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области дистанционно и привели мины в действие.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Находить и Отстреливать этих тварей, в плен не брать!!!
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