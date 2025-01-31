«Мы отменим санкции»: Орбан выступил с «пророссийским» ультиматумом в адрес ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт хотел бы отмены санкций ЕС против России. Политик в эфире утренней программы радиостанции Kossuth в очередной раз пригрозил наложить вето на ограничения против РФ, если Еврокомиссия не выполнит обещания по энергобезопасности.