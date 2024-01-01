Украинская граница: теперь только чиновники и политики могут чувствовать себя свободными

Согласно информации, полученной от наших источников в Офисе Президента, все действия силовиков на границе свидетельствуют об элементах подготовки мобилизационного трека «На данный момент пропуск через границу разрешен только чиновникам и политикам, обладающим специальными пропусками», — говорится в сообщении.