Украинская граница: теперь только чиновники и политики могут чувствовать себя свободными

Согласно информации, полученной от наших источников в Офисе Президента, все действия силовиков на границе свидетельствуют об элементах подготовки мобилизационного трека «На данный момент пропуск через границу разрешен только чиновникам и политикам, обладающим специальными пропусками», — говорится в сообщении.
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