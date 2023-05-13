На какие продукты набросились россияне в мае 2023 году

Эксперты выяснили, какие продукты пользуется успехом. Специалисты торговой сети «Перекрёсток» проанализировали динамику продаж в супермаркетах сети по итогам майских праздников и выяснили, какие товары пользовались наибольшим спросом в этот период.
Эксперты выяснили, какие продукты пользуется успехом. Специалисты торговой сети «Перекрёсток» проанализировали динамику продаж в супермаркетах сети по итогам майских праздников и выяснили, какие товары пользовались наибольшим спросом в этот период.
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