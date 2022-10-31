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В Минздраве НСО рассказали о состоянии ребёнка, сбитого джипом в Татарске

В Минздраве НСО рассказали о состоянии ребёнка, сбитого джипом в Татарске

За рулём автомобиля находился депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов.В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что состояние мальчика, которого 30 октября сбил джип в Татарске, "стабильно тяжёлое", он в реанимации.

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