Покоряя вершины карьеры. Хоты карты такапса – как закалялась сталь

Молодой северянин Антон Русмиленко уже работает начальником отдела эксплуатации в одной из крупных ямальских организаций, а с этой осени параллельно проходит стажировку в аппарате губернатора автономного округа.
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