Журналист Грозданов объяснил, что держит Максима Галкина за границей

Журналист Феликс Грозданов рассказал, почему шоумен Максим Галкин не возвращается в Россию. В интервью изданию PROZVEZD он объяснил, что благодаря резкой реакции на спецоперацию у юмориста появилась возможность хорошо заработать за границей.
Журналист Феликс Грозданов рассказал, почему шоумен Максим Галкин не возвращается в Россию. В интервью изданию PROZVEZD он объяснил, что благодаря резкой реакции на спецоперацию у юмориста появилась возможность хорошо заработать за границей.
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