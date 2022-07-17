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Журналист Грозданов объяснил, что держит Максима Галкина за границей

Журналист Грозданов объяснил, что держит Максима Галкина за границей

Журналист Феликс Грозданов рассказал, почему шоумен Максим Галкин не возвращается в Россию. В интервью изданию PROZVEZD он объяснил, что благодаря резкой реакции на спецоперацию у юмориста появилась возможность хорошо заработать за границей.

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