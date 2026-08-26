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ЧП на репетиции Валерия Леонтьева на «Новой волне» — певцу пришлось разуваться прямо на сцене

ЧП на репетиции Валерия Леонтьева на «Новой волне» — певцу пришлось разуваться прямо на сцене

Артист столкнулся с неприятностью во время прогона. Валерий Леонтьев 7Дней.ruВалерий Леонтьев на репетиции перед гала-вечером звезд на «Новой волне 2026» рассказал, что он всегда берет с собой в путешествия и почему не посещает достопримечательности в Казани, а уже на сцене в ходе прогона столкнулся с небольшой проблемой.

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