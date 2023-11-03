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Закон и Порядок

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  • лина любимцева
    Конечно!! ОНИ ЖЕ ПОД ОХРАНОЙ.Один "вляпался" -...
  • лина любимцева
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  • лина любимцева
    ХОЧУ ПОХВАСТАТЬ!!  У нас всегда вечером в центре было полным-полно мигрантов. Все лавки битком... А вчера я пошла веч...Один "вляпался" -...

Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Глава СК Бастрыкин не доволен работой управления СК в Самаре в отношении дел с участием мигрантов. Руководитель отстранён

Юрий Кот В СМИ сообщают, что глава СК России Александр Бастрыкин раскритиковал работу руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Марата Галиханова при расследовании уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.

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