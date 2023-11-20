Одно из урочищ под Киевом 29 сентября 1941 года… печально известный Бабий Яр, ставший одним из символов безжалостных преступлений, не поддающихся логике нормального человека.
Бабий Яр - куда "ушли" киевские евреи
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Сивохин
Историю переписать нельзя и вычеркнуть что-то из нее невозможно. Это надо помнить укрофашистам и евреям Израиля.
Ответить
10 час.
владимир рябченко
шо аФФтар курит??? после эвакуации из Киева осталось 400 тыс. потом четверть Киева - евреи... в Яру 33 тыс. убито... из чего не всех убили? может ариХметику повторить... а ещё бы рассказать почему засыпали места расстрелов уже после войны??? Пришло на ум название одного микрорайона в городке - Живые и Мёртвые... естественно народное... Есть книжечка кажись Кузнецов автор... там атмосфера оккупированного Киева более доступна... А "победы" в Газе сильно подорвали веру в трагедию богоизбранных...
Ответить
1 час.
вага карлито
Доносить до людей нужно только правду без оценок! Они сами их сделают!) Правду скрывать нельзя ибо эти грабельки сильно потом бьют по темечку ничего не подозревающих о том что она есть была и она страшная!)))
Ответить
18 мин.
Свежие комментарии