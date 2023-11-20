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Бабий Яр - куда "ушли" киевские евреи

Бабий Яр - куда "ушли" киевские евреи

Одно из урочищ под Киевом 29 сентября 1941 года… печально известный Бабий Яр, ставший одним из символов безжалостных преступлений, не поддающихся логике нормального человека.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Историю переписать нельзя и вычеркнуть что-то из нее невозможно. Это надо помнить укрофашистам и евреям Израиля.
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10 час.
владимир рябченко
шо аФФтар курит??? после эвакуации из Киева осталось 400 тыс. потом четверть Киева - евреи... в Яру 33 тыс. убито... из чего не всех убили? может ариХметику повторить... а ещё бы рассказать почему засыпали места расстрелов уже после войны??? Пришло на ум название одного микрорайона в городке - Живые и Мёртвые... естественно народное... Есть книжечка кажись Кузнецов автор... там атмосфера оккупированного Киева более доступна... А &quot;победы&quot; в Газе сильно подорвали веру в трагедию богоизбранных...
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1 час.
вага карлито
Доносить до людей нужно только правду без оценок! Они сами  их сделают!) Правду скрывать нельзя ибо эти грабельки сильно  потом бьют по темечку  ничего  не подозревающих о том  что она  есть была и она страшная!)))
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18 мин.

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