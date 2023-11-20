Бабий Яр - куда "ушли" киевские евреи

Лев Сивохин Историю переписать нельзя и вычеркнуть что-то из нее невозможно. Это надо помнить укрофашистам и евреям Израиля.

владимир рябченко шо аФФтар курит??? после эвакуации из Киева осталось 400 тыс. потом четверть Киева - евреи... в Яру 33 тыс. убито... из чего не всех убили? может ариХметику повторить... а ещё бы рассказать почему засыпали места расстрелов уже после войны??? Пришло на ум название одного микрорайона в городке - Живые и Мёртвые... естественно народное... Есть книжечка кажись Кузнецов автор... там атмосфера оккупированного Киева более доступна... А "победы" в Газе сильно подорвали веру в трагедию богоизбранных...