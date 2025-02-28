Москву ждет экстремально теплая весна

В Москве весной ожидается экстремальное тепло ожидается – в марте, апреле и мае температурный режим прогнозируется выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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