Финляндия продлевает временные меры по ограничению въезда с Россией до 2028 года

Правительство Финляндии утвердило предложение Министерства внутренних дел страны продлить действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом на восточной границе с Россией до 31 декабря 2028 года.
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