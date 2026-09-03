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Регионы России

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Финляндия продлевает временные меры по ограничению въезда с Россией до 2028 года

Финляндия продлевает временные меры по ограничению въезда с Россией до 2028 года

Правительство Финляндии утвердило предложение Министерства внутренних дел страны продлить действие закона о временных мерах по борьбе с несанкционированным въездом на восточной границе с Россией до 31 декабря 2028 года.

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