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Президент Чехии Павел: политическая атмосфера в государстве весьма напряженная

Президент Чехии Павел: политическая атмосфера в государстве весьма напряженная

Атмосфера в стране, по словам президента Чешской республики Петра Павла, накалена. Президент объяснил, что общение между правительством и оппозицией по многим причинам отмечено чувством сильной горечи, которую обе стороны испытывают по отношению друг к другу.

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