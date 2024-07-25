Президент Чехии Павел: политическая атмосфера в государстве весьма напряженная

Атмосфера в стране, по словам президента Чешской республики Петра Павла, накалена. Президент объяснил, что общение между правительством и оппозицией по многим причинам отмечено чувством сильной горечи, которую обе стороны испытывают по отношению друг к другу.
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