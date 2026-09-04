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«Вышка связи» на высоте 16 км: американский стратосферный аэростат пересек Тихий океан и раздал на смартфоны в Японии мобильный интернет

«Вышка связи» на высоте 16 км: американский стратосферный аэростат пересек Тихий океан и раздал на смартфоны в Японии мобильный интернет

Один такой аэростат способен заменить 500 наземных базовых станций Американская компания Sceye впервые испытала в Азии свою высотную платформу HAPS.

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