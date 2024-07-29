Новый президент Ирана посетит Россию в октябре

Президент России Владимир Путин готовится ко встрече с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как ожидается, лидеры двух стран встретятся на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.