Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Не "перехитрить", а СТЕРЕТЬ ВЕСЬ гавно-остров бритогнид!!!!Не Трамп, а Старм...
  • Svetlana Kuzmina
    "...что незначительное увеличение расходов на оборону — с 2,3% ВВП до 2,5% к 2027 году — укрепит нашу армию и восстан...«Неизбранные упыр...
  • Варлам Устрялов
    они не лицедеи, они  - лицемеры.ОБЛОМ на 9 мая: К...

Не Трамп, а Стармер: Для победы России на Украине придётся перехитрить Британию

Не Трамп, а Стармер: Для победы России на Украине придётся перехитрить Британию

Война, переговоры, интриги, тайна. Сейчас всё это происходит на Украине и вокруг неё. Во что это выльется, куда вырулит? Ответа нет, но есть подсказка! Раз люди не меняются и события в мире повторяются, отличаясь лишь "обёрткой", придётся вспомнить былое, чтобы лучше представлять себе будущее: "Что было, то и будет…".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Не &quot;перехитрить&quot;, а СТЕРЕТЬ ВЕСЬ гавно-остров бритогнид!!!!
Ответить
34 мин.
наверх