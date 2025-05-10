Не Трамп, а Стармер: Для победы России на Украине придётся перехитрить Британию

Война, переговоры, интриги, тайна. Сейчас всё это происходит на Украине и вокруг неё. Во что это выльется, куда вырулит? Ответа нет, но есть подсказка! Раз люди не меняются и события в мире повторяются, отличаясь лишь "обёрткой", придётся вспомнить былое, чтобы лучше представлять себе будущее: "Что было, то и будет…".