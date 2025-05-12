В парке Маяковского в Екатеринбурге завершила работу выставка трофейной военной техники западных стран, захваченной группировкой войск «Центр» в ходе боевых действий на фронтах специальной военной операции.
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