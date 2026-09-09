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Царьград

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Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до 2027 года

Дик Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао до 2027 года

Дик Адвокат, бывший тренер «Зенита», продлил контракт со сборной Кюрасао до лета 2027 года. При его руководстве в 2024 году команда впервые пробилась на чемпионат мира и показала себя, заняв четвёртое место в группе.

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