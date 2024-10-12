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Акбашев забил с лета из-за штрафной после подачи углового. У игрока «Черноморца» первый гол в сезоне

На 22-й минуте матча 14-го тура Мелбет Первой лиги Акбашев эффектно пробил с лета без обработки после подачи углового к линии штрафной.

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