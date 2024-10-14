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Тайная доктрина

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Русский «Лунный городок» был вполне реален, но Горбачев на проекте крест поставил

Русский «Лунный городок» был вполне реален, но Горбачев на проекте крест поставил

Русский «Лунный городок» был вполне реален, но Горбачев на проекте крест поставил В середине 90-х на спутнике Земли могло появиться первое постоянное поселение На фото: во время работы с лунным грунтом, доставленным советской автоматической станцией «Луна-20», СССР  Тема освоения Луны, создания там постоянных поселений, была очень популярная в советской фантастике.

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