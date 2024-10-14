Русский «Лунный городок» был вполне реален, но Горбачев на проекте крест поставил В середине 90-х на спутнике Земли могло появиться первое постоянное поселение На фото: во время работы с лунным грунтом, доставленным советской автоматической станцией «Луна-20», СССР Тема освоения Луны, создания там постоянных поселений, была очень популярная в советской фантастике.