Когда посадят Зюганова ? В Госдуме призвали наказывать депутатов за «политическое мошенничество»

Предвыборная обещательная истерия перешагнула уже все грани разумного и вменяемого. Но дальше всех шагнул безвылазный и старейший думский сиделец, 77-летний системный коммунист Геннадий Зюганов, вместе с группой упитанных, ближайших соратников.
Предвыборная обещательная истерия перешагнула уже все грани разумного и вменяемого. Но дальше всех шагнул безвылазный и старейший думский сиделец, 77-летний системный коммунист Геннадий Зюганов, вместе с группой упитанных, ближайших соратников.
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