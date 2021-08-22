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    Катерина,я ведь вас не переубеждаю каждый сам должен думать за кого голосовать...Я всегда голосовала за коммунистов ...Когда посадят Зюг...

Когда посадят Зюганова ? В Госдуме призвали наказывать депутатов за «политическое мошенничество»

Когда посадят Зюганова ? В Госдуме призвали наказывать депутатов за «политическое мошенничество»

Предвыборная обещательная истерия перешагнула уже все грани разумного и вменяемого. Но дальше всех шагнул безвылазный и старейший думский сиделец, 77-летний системный коммунист Геннадий Зюганов, вместе с группой упитанных, ближайших соратников.

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Евгений Айолло
За не выполненные предвыборные обещания единороссов всю партию уже посадить можно.
Александр Беляев
Сергей Полосов
Не гавкай, говно!
ГусЕна
Тебя первого, молдавяшка:)))
Сергей К
Ельцина не посадили. Голову на рельсы обещал и еще много чего. Горбачева не посадили. Тоже врать любил. Еще и наградили. Так что, если Зюганов действительно врет, должны наградить. За заслуги перед Россией!
Константин Заболотный
Он бы может и положил голову на рельсы,но их на тот момент примитивно скрали и сдали в металлолом,как медные и алюминиевые провода ЛЭП. Обстоятельства не способствовали. А так бы он точно положил бы голову на "рЭльсы" как тот еврей из анекдота с большой бородой:
Александр Турчин
Полились говно едрисни!!!Чует кошка чьё мясо съела!А вообще то противно смотреть на эти судороги и мелкие подленькие делишки этих вечных сидельцев от едрисни!
Владимир Негода
Зюганов , это еще не власть . А вот с обещалкиных , которые обещали не поднимать пенсионный возраст , сбавить цены на бензин , на газ , да еще каждый год , да и многое другое в течении 20 лет , вот кому предъявить можно дело о мошенничестве ! а то Зюганов , можно подумать руководит страной !
Никто
Солидарен!!..
ГусЕна
Прям рыдаю. БЕдный Зю...
Татьяна
Приняли бы закон: после 65лет не занимать никакие должности, ни в каких структурах. У нас не Дума и СФ, а дома престарелых. Они практически все уже в ширину ходят и что-то мычат. Противно видеть эти старые морды лица, какие из них законотворцы, когда они свои имена по бумажке читают?
Искандер
Было уже. Уж так радовались "дарахие расеяне" молодым и светлым лицам "младореформаторов" ЕБНовой шайки! Как надеялись на немцовых-чубайсов-хакамад-гайдаров-израителей!
Румина Мавлеева (Саитова)
Да,65 иди отдыхай..
Сергей Полосов
ПРАВДА "свои имена по-бумажке читают"?
Юрий Николаев
С потрохами продались олигархам, плюс навального поддерживают, плюс Крым по их понятиям окупирован, надо вернуть украине. Как можно за них голосовать?!
Лада Мира
Своих обещалкиных сначала судите за то что у власти обещая ни чего за десятилетия не выполнили. Рулевые фиговыеИдиотизм, не ведает границ
ГусЕна
Что тнбе не выполнила Власть?
Никто
ВСЁ!!!, только обещанное из года в год переобещивала..
ГусЕна
Конкретно можно? А то вдруг я тоже щет могу предьявить
Лада Мира
На пожизненное с конфискацией
Александр Григоров
а надо бы.....
карла карлова
Надо начиать с ЕР.Вот уж там "море" кого сажать не пересажать...
Александр Донигевич
СЛЫШАЛ,ЧТО ЧТО : " ...в римском сенате, КАЖДОГО, выдвигающего какую-либо идею-предложение, становили на табурет и одевали на шею петлю с виселицы - ЕСЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНИМАЛОСЬ = петлю снимали, ЕЖЕЛИ ИДЕЯ НЕ ПРИНИМАЛАСЬ, ТО УБИРАЛИ ТАБУРЕТ.
Вадим Скоробогатов
Жаль что эту пас куду не посадят..А НАДО БЫ.
Елена Бреслова
сначала пересажайте всю ЕР!
Владимир Сергеев
Странно слышать от тех кто никогда не голосовал за Зюганова требование , чтобы он выполнял свое обещание.. Окститесь обормоты... Требуйте от своих , за кого голосовали ,... как ОНИ выполнили данные обещания А кто голосовал за Зюганова прекрасно понимают что именно вы голосовавшие за ЕдРотов не дали тому же Зюганову полностью исполнить свои обещания.... ибо Едроты 345против 43 не давали даже включить в повестку ДНЯ запросы Зюганова.. ЛИЦЕМЕРИЕ запредельное.. Наглость ,. рассчитанная на идиотов клюющих на такие статьи..
Искандер
Совершенно верно. Олег Нилов - депутат от дёргающейся в конвульсиях "ребрендинга" невнятной партии "Справедливая Россия", созданной с целью раздробить протестный электорат. Вот с этой партии и нужно начинать чистку.
Константин Заболотный
Не стоит защищать Зюганова,который выиграв выборы у Ельцина и быстро сообразив( надо честно признать,что Явлинский сообразил ещё быстрее)что бикфордов шнур вот вот доберётся до порохового слада,взрыв неизбежен и страну рванёт( что опосля и произошло) и под благовидным предлогом что он,дескать,не хочет междоусобицы и кровопролития просто слился,после его Власть приватизировал Ельцин( кстати тоже плоть от плоти КПСС) который КПСС и ликвидировал.А не вспомните Вольдемар,как хлопала либеральная сволочь режиссёру Захарову ,демонстративно жёгшему свой партийный билет ? А вот что,глаголел Генеральный секретарь КПСС Горбачёв( та ещё иуда) перед студентами университета в Турции:
Владимир Сергеев
Я уже неоднократно писал по поводу выборов 96года .. эта байка начала свое распространение с 2011-го года ... на встрече Медведева с нашими рок-музыкантами .. там он заявил мол Зюганов сдал Выборы .. .. А на самом деле было не так в первом туре оба претендента набрали - Ельцин 34% Зюганов 36% Во втором туре остальные претенденты- Лебедь ( набрал 10%) Жириновский (5%) Явлинский (5%) предложили своим избирателям голосовать за Ельцына , правда Явлинский оговорился - мол за кого хотите.. Вот Лебедю и Жириновскому мы обязаны победой Ельцина -52% голосов во втором туре , а Зюганов как говорится остался при своих .. Уже достали с этой ложью .. У Зюганова много недостатков , надеюсь после выборов он уйдет , но поливать грязью его постоянно - мол не выполняет обещаний????? Сначала задайте вопрос... - А дали ли ему возможность исполнить эти обещания ... а потом требуйте.. По поводу развала СССР - сам был свидетелем всего этого процесса... Страну сдали предатели, а не коммуняки как сейчас везде заявляют ... среди любого общества есть такой слой - предатели- карьеристы.. Вот такими и были Горбачев с Яковлевым... Яковлев кстати был завербован США в 58-м году ... Я уж не говорю об остальных ... Ельцине и его пристебаях ..
Сергей К
Во "пи..дун это Ельцин. Люди типа Яковлева существовали сами по себе. Может конечно все были завербованы и всем руководили из общего центра -это мы не знаем. Но никак не Ельцин нашел Яковлева.
Константин Заболотный
Уже сама постановка вопроса по поводу вот вы дайте Зюганову возможность исполнить обещания достаточно казуистична. Кто же ему отдаст власть без боя??? Я таких пока не встречал. А для того,чтобы биться за власть нужна партия соратников,способных увлечь народные массы своими идеями,втянуть их( в первую голову самих себя в сферу интересов народа)политический процесс поставив задач которая бы объединила интересы всех социальных групп .На деле КПРФ имеет достаточно внутренних противоречий и народ удивляется,почему это В.И.Ленин как-то умел находить компромисы,объединяясь на разных этапах партийного строительства с партиями "Бунд",Эсерами,Меньшивиками для достижения общими усилиями локальных задач? КПРФ же постоянно делится дробясь( это вместо объединения в один кулак) на партии социалистического псевдокоммунистического и либерального толка? Идёт размыв электорального потока из речки да по ручейкам и ручеёчками. КПРФ теряет свой электорат и это уже свершившийся факт.Осталось дождаться результатов выборов.
Владимир Сергеев
Вот и обьединяются КПРФ , Левый Фронт ДЗНС , и еще ... Обучают наблюдателей .Посмотрим каков будет результат .. там и поговорим..
Румина Мавлеева (Саитова)
Некоторые тоже много чего обещали. и тут же забыли. Вот привязались к Зюганову...Наверно на пятки наступает ЕР..
Александр Попов
Вот нпример сын юриста - каждой бабе по трезвому мужику. каждому мужику по бутылке водки.
Катерина
Вы серьёзно считаете, что Зюганов желает победы? А зачем ему эта победа? Дальше-то ведь РАБОТАТЬ придётся, а не болтать. Зюганову и так хорошо.))) Тех 10-12%, которые он набирает, вполне достаточно для спокойной обеспеченной жизни ему и его соратникам в думе. Могут спокойно обещать всё, что угодно. Выполнять-то всё равно не придётся.... Это и к Жириновскому относится...
Владимир Сергеев
А Вы голосовали за Зюганова??
Катерина
В 1996 году голосовала за Зюганова... ну и раза два за КПРФ.
Румина Мавлеева (Саитова)
В думе больше депутатов от ЕР.Ну и вот.какой бы закон не предлагали коммунисты не пропускают .так как их голосов меньше..Вот когда даже будет в думе больше коммунистов..Вот тогда и будут работать в пользу народа.А что депутаты от ЕР так уж и работают в поте лица. Тоже присосались к кормушке...
Лариса Шемисова
Что то не слышала, чтобы они протестовали, как то всё мирно у них, за бюджет голосуют и ничего, а остальное от лукавого.
ГусЕна
Стрелочники:)))
Катерина
Уважаемая Румина, скажу Вам по секрету, что члены абсолютно всех партий в думе ОДИНАКОВЫЕ. И идут они туда за не хилой получкой... А голосовать в этот раз буду за ЕР, потому что у нас всё местное руководство из ЕР. И,представьте себе, я своими глазами вижу положительные результаты их труда в нелёгкое время. Именно, по этой причине я (человек с левыми убеждениями) поддержу правящую партию.... и неважно КАК она называется.
Владимир Сергеев
Это положительные результаты????
Катерина
Владимир, я вижу своими глазами положительные результаты труда МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ. Все наши местные руководители из ЕР. В сентябре я пойду на выборы и отдам им свой голос. Это моя маленькая благодарность за их труд. И Ваша картинка, уж извините, тут совсем не к месту... Хотя и по картинке можно пройтись... причём по каждому пункту. Пенсию мне НИКТО не поднимет. А если поднимут, то последующая инфляция эту прибавку съест, да ещё и обесценит мои и без того скудные рублёвые накопления.... Российских миллиардеров надо как-то заставить вкладываться в Россию. А как ?.... если Вы постоянно им угрожаете... Вот и утекают денюжки за бугор... И уважаемый П.Грудинин там же накопления имел... И, наконец, Вы сами-то верите, что старичок Зюганов решится что-то у кого-то отобрать? У своих детей и своих соратников по думе отбирать будет?
Владимир Сергеев
Зачем отбирать ??? У народа уже нечего отбирать... НАДО СТРОИТЬ ... а не ждать инвесторов из за рубежа ... надо создавать рабочие места ... а не держать 500млрд долларов за границей работающих на экономику запада Кто угрожает нашим миллиардерам??? Окститесь матушка ... они кормятся в большинстве своем из БЮДЖЕТА , затем уводя свои бабки за рубеж .. А заставить просто ... ВВести огромный налог на вывоз капитала за Границу ... Путин же поступил ровно наоборот ... РАЗРЕШИЛ оставлять деньги от экспорта продукции за границей ... а как же замучаетесь **пыль глотать ** ??? или из той же оперы , что никогда не будем поднимать пенсионный возраст ??? или к 2020-му году создадим 20млн рабочих высококвалифицированных рабочих мест ??? Все идет наоборот ... обещаем одно ... делаем ровно наоборот.. как можно верить ???
Катерина
Ваше желание ВСЁ регулировать налогами я, представьте себе, поддерживаю. Думаю, что мы к этому, когда нибудь придём... Но для этого необходимо наладить СБОР налогов. К сожалению, мелкий бизнес от налогов уходит, по возможности... Порядок в этом плане, как раз, у крупного бизнеса. От него пока и кормимся.
Николай Зайчиков
И чего 20 лет для этого мало ?
Владимир Сергеев
Мелкий бизнес потому и уходит от налогов ,что ему НЕВЫГОДНО их Платить ,, а вот если бы установили прожиточный минимум 25 тыс. тогда все сразу же перешли бы на белую зарплату.. , ибо скрывать уже НЕЧЕГО ... ниже платить нельзя .. Кстати при этом инфляция не взлетит как многие думают .. Если выше 25-и ... это уже на сегодняшний день нельзя ...
Катерина
Угу... не взлетит... Все цены на каждое повышение пенсий взлетают, а инфляция не взлетит. Я Вам, конечно-же, верю)))) :)
Владимир Сергеев
Угу ... **спасибо** за **Веру**Вчера Путин обьявил о ГОДОВОЙ инфляции в 6.4%( это в Августе то ??)При таких экономистах ЕЕ можно и запретить ( то бишь не показывать) . Сбалансированный рост потребительского спроса и предложения и есть признак отсутствия ( или min) инфляции ... Потребительский спрос сдерживается низкой платежеспособностью или попросту отсутствием денег у населения. или низкой зарплатой или пенсией ... отсюда и закрытие товарного производства , отсюда же и рост цен .. Эта элементарная Истина НЕ признается Набиуллиной . а отсюда и самим вашим кумиром.. Сдерживая денежную массу она только увеличивает инфляцию .хотя она думает... Она подчиняется рекомендациям МВФ .. а не думает .
ГусЕна
Глупость. Мелкий бизнес загнивает потому что 1. Не регулируется конкуренция, 2. Не отрегулирован рынок аренды. По налогам сейчас от 4 до 6 %
Владимир Сергеев
Смешная ты Анька ... ратуешь тут везде за рынок , то бишь свободные отношения а тут РЕГУЛИРОВАТЬ конкуренцию м рынок аренды ..Посоветуйся с Мужем.. Мелкий бизнес не загнивает .. его УБИВАЮТ ... Рынок принадлежит крупным корпорациям , которые и диктуют СВОИ цены ...
Румина Мавлеева (Саитова)
Катерина,я ведь вас не переубеждаю каждый сам должен думать за кого голосовать...Я всегда голосовала за коммунистов и буду голосовать за них. Я когда то была в Ер..Не по своей воле туда вступила..Просто у нас дали на всех сотрудников список и всех приняли....Через два года я вышла. .Посмотрела ,что происходит и мне стало стыдно... Не буду описывать как все происходит как голосуют и т.д. Душою я всегда коммунистка..И мои родители были коммунистами... В декабре умерла бабушка,труженница тыла ей было 97 лет.Мы с письмом вышли к депутату ЕР нашего округа за помощью в похоронах.. Секретарша мне ответила он с вами свяжется, я потом еще раз обратилась,секретарша удивилась.разве он вам не звонил. Конечно так и не позвонил..А вот на той неделе у нас был праздник двора,он там выступал и сказал.что всем они всегда помогают..
ВЛАД
Мне не нравится нынешняя КПРФ особенно с Зюгановым во главе, но Едро мне не нравится много больше. и поэтому я вынужден голосовать за коммунистическую идея, которую сегодня представляет КПРФ
вага карлито
Здраво речь идет о парламенте где большинство едросов сводит на нет все что можно и нельзя!
Катерина
Да нет там никакой коммунистической идеи... одна вывеска. Зюгановцы такие же коммунисты, как жириновцы либерал-демократы...
Никто
Слишком много ты хочешь от старого человека, все мы ему должны быть благодарны по гроб жизни за то что он в своё время создал и сохранил КПРФ, в неё вступают люди не из за бабла как в едрисню а по убеждению и бескорыстно, сейчас КПРФ объединилась со всеми левыми патриотическими силами в единый блок чтоб наконец то "оптимизировать" едиросов.https://youtu.be/wREhO07BlaQ посмотри его видео, очень поучительно..
Румина Мавлеева (Саитова)
А ЕР кто?
Никто
А зачем простым работягам коммунистам вывеска, не задумывалсь, или так помелом машешь потому как все машут, чё отставать то, главное оплевать...
ГусЕна
Румышка, отдай иномарки своих детей в фонд КПСС
Катерина
Ой... Где это ты СЕГОДНЯ простых работяг-коммунистов отыскал? Вы поинтересуйтесь доходами думских соратников папаши Зю. ))) Биографии сих "товарищей" почитайте... Нет там РАБОЧИХ.
ГусЕна
Отморожу уши назло бабуле...
Сергей Полосов
А среди зюгадосрани есть рабочие? Ну-ка, ну-ка, поподробнее с этого места!
Сергей Полосов
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Сергей Полосов
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Сергей Полосов
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Серж Прологов
"О сколько нам открытий чудных готовит Интернета юз!.." Вот там под номером синенька полосочка. Знаете что в ней написано? "ФБУ АТК УД Президента РФ". Перевожу: "Федеральное Бюджетное Учреждение Авто-транспортная колонна Управления Делами Президента Российской Федерации". "Ку" или ни "ку"? Нет, Президент, конечно, не может отказать в удовлетворении Заявки: "Завтра кото-нить ублюдку еблище раскровянит и начнется оппозиционый вой: "Специально отказали, чтобы не обеспечивать безопасность оппе!" Но, извините: клясть на чем свет стоит действующий "режим" и "в полный рост" пользоваться его благами... (хотя "безмерное пользование благами" это партноменклатурная черта натуры)
ГусЕна
Кто-кто создал КПРФ?
Сергей Полосов
Это, вообще-то от нас зависит. Как ТРЕБОВАТЬ будем. И не обязательно реализовывать инициативы Нилова, чтоб зюгандона постигло заслуженное. Политика зюгандосрани построена на антиконституционности и противозаконии. Этим всё сказано.
Сергей Полосов
а МуДина Вафлеева не согласна...
Сергей К
видимо придется законы поменять. И все будет нормально. Законно.
Сергей Полосов
Да достаточно грамотно пользоваться теми законами, которые есть.
Samarium
"ввести уголовную ответственность для парламентариев, которые не выполняют свои многочисленные и замечательные предвыборные обещания" Интересно, это предлагается только в отношении парламентариев или и других выборных лиц ??/
bianka Белая
А каких лиц мы выбираем? У нас только Дума законодательный орган, только от них зависит выполнение данных ими обещаний. И только они ответственны за неисполнение тех своих обещаний, которые заведомо невыполнимы. Примерно, как если бы я пообещала вам подарить автомобиль, принадлежащий не мне, а моему соседу. И не выполнила бы его.
Владимир Домнин
Опять заказная статья. Такой закон для депутата не работает, иначе бы не предлагали, т.к. сам бы сел, а ЕдРосы вообще пошли бы по этапу строем.
Ирина
Кремлеботы -очень нужные ребятки ,через них ельцинско-путиниская власть всё честно доказывает о себе ,и поскольку кремлеботам не заплатили за то ,чтобы они восхваляли едроссов ,а бесновались только против КПРФ ,то власть доказала ,что у неё ничего нет хорошего ЗА едроссов ,а из всех партий она считает оппозицией себе только КПРФ .
Сергей Николаев
Предвыборная гонка ничего не изменит. Во первых у партии Единая Россия как у партии власти, огромный административный ресурс. Во вторых 100% е голосование силовых и военных структур за Единую Россию. В третьих политического соперничества между партиями нет, т.е. опять же Административный ресурс, партии кпрф , лдпр и справедливая Россия занимаются демагогией и популизмом, при этом кормятся властью. Принцип демократических выборов должен быть соблюдён. Поэтому часть голосов распределится на эти партии. Но в пределах меньшей процентности. В России нет и не может быть даже двух равных по политической силе партий.
Марина Поддубская
Всю жизнь проработала в силовых структурах и ни разу мне не указывали, за кого голосовать. Участвовать в выборах - да. Но я спокойно могла сказать, что проголосовала, и не ходить. Маячки на нас не ставили.
ГусЕна
Вы сейчас разрушили картинку мира всем дебилам:))))
Ольга Степанова (Ванькова)
Зюганов-нудист. Все чего-то нудит, нудит. Вечно всем недоволен. Все его бедного обманывают. И выборы нечестные и голоса у него украли. В общем нудист
bianka Белая
Как и его сторонники, его электорат :)
Владимир Сергеев
окститесь матушка... быть в оппозиции и радоваться тому как разваливают Экономику??Проводят антинародные реформы?? Ах да он должен хлопать в ладоши и радостно приветствовать путинские реформы
ГусЕна
А лн как истинный коммунист, живет в шалаше? А, он грустно возвращается во дворец...
Владимир Сергеев
хе хе ...рассмешила ... ты сама то видела его дворец ??7 или со слов поешь ... от одной бабки ??
ГусЕна
Ну, врет, говоришь, Форбс и Налоговая? Ну ладно. Я понимаю зачем тебе Плутошка и коммуныстычные идеи. Только ведь Троцкий тоже думать мог пока череп не проломили. Свои же. Думаешь, ЕбатушОнкО не сможет тюкнуть ? Еще как сможет. Опора у тебя гнилая. Вы даже понять не можете, что через пару лет Общество так изменится, что эти ваши старческие завидушки яхтам и золотым унитазам станут смешны.
Владимир Сергеев
Тебе бы о своей опоре подумать Хе Хе ... Вот Ваш кумир начинает борьбу с коррупцией ... вычистит как Геракл авгиевы конюшни ... с чем останешься то ??? Ах да тебе не впервой начинать снова.. а не поздновато ли будет ?... Тут еще и Коммуняки поддавят ... Что делать то будешь Анька??
ГусЕна
Прикинь, я в путинское время все и заработала. Как и муж-архитектор. Так что , борьба с коррупцей мне на руку.
ГусЕна
Прикинь, я в путинское время все и заработала. Как и муж-архитектор. Так что , борьба с коррупцей мне на руку.
ГусЕна
Прикинь, я в путинское время все и заработала. Как и муж-архитектор. Так что , борьба с коррупцей мне на руку.
ГусЕна
Прикинь, я в путинское время все и заработала. Как и муж-архитектор. Так что , борьба с коррупцей мне на руку.
ГусЕна
Прикинь, я в путинское время все и заработала. Как и муж-архитектор. Так что , борьба с коррупцей мне на руку.
Владимир Сергеев
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Юрий Кузнецов
Человек видимо рассматривает это обещание в контексте, и на самом деле вменяемое предложение. Для неадекватных едросов - существует правило - закон обратной силы не имеет - это раз, коней на переправе не меняют - это два, пенсионную нужно было принять для ни дня не работавшего члена общества, а кто начал работать - договор дороже денег, иначе вы -издаболы.
Алла Щенева (Белоусова)
В думе-то он может и сидел, но за пенсионную реформу в КПРФ не голосовал ни он ни его соратники.
ГусЕна
Скажите, а где КПРФ возьмет деньги на 1, 4 миллионов вновьприбывших пенсионеров? Как при СССРе отнимет и раздаст? У кого отнимет?
Владимир Сергеев
Анька .. ну чё ты тупишь ... ты же прекрасно знаешь откуда коммуняки возьмут деньги на пенсионеров .. - введут пропорциональный налог на Богатеньких ... Анька у тебя выгребут ?? . с тебя то спрос какой только язык если за налоги забрать , а вот с муженька то наверное есть что .. .. Вот отсюда и добавят ... не переживай ... что то оставят и Вам Хе Хе ..

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