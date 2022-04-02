БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Андрей Stan
    Ага... Галичане начнут масово  стрелять себе  вспиину, по три раза... )))как Сашко Белый...  )))Войско Польское
  • Nata
    Наконец на сцену выйдут настоящие таланты, а не поющие трусы и забальзамированные мумии со своими альфонсами.ТИХО КРИЧАЛИ: НА ...
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ЗАХЛОПНУТЬ КРЫШКУ: КОТЛЫ НА УКРАИНЕ ЗАВАРЯТ ПО СЦЕНАРИЯМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ЗАХЛОПНУТЬ КРЫШКУ: КОТЛЫ НА УКРАИНЕ ЗАВАРЯТ ПО СЦЕНАРИЯМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Переброска сил русской армии с Черниговского и Киевского направлений означает лишь одно: в ближайшее время наше наступление примет концентрический характер по сходящимся направлениям.

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