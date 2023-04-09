Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская Если так,то БРАВО!Илон Маск заявил,...
  • александр муравьев
    Какой договор. Их подпись на бумаге не стоит и ломаного гроша. Забить хохлов  а Европе прикрутить необходимые поставки.Бывший советник П...
  • Анатолий Витушкин
    Долго Дума думала. Своего мышления не хватало, народ второй год в соцсетях воЗмущался, наконец дошло и до Думы.Госдума хочет зап...

В Хабаровском крае провели "Тотальный диктант"

В Хабаровском крае провели "Тотальный диктант"

Жители Хабаровского края присоединились к глобальной инициативе "Тотальный диктант", которая была проведена в 700 городах 43 стран мира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх