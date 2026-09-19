Наблюдатели не выявили нарушений на участках Москвы

В первый день голосования и за минувшую ночь на участках Москвы не выявили никаких нарушений, заявил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев.
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