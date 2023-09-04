Фейков нет. Только достоверные новости

7 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Во-первых никто не собирается в нашем правительстве заниматься демографией , а на этом и играет Запад с Англосаксами ...США готовит для Р...
  • Модест
    Не надо нам этих окуклившихся мастурбеков!Провинциал в Моск...
  • Ната
    Эта с.ка Белая - предатель по жизни! Все предал: Родину, женщину, культуру!В Израиле отменил...

США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть

США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть

Юрий Кот Последнее время снова активизировались слухи о вероятности сделки США и России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
m
mike
Медведев молодец - бла, бла, бла, а дети ваши где?
Ответить
5 час.
Виктор Рыбаков
Чем дольше СВО,тем больше шума и горластее местоблюститель!
Ответить
5 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Во-первых никто не собирается в нашем правительстве заниматься демографией , а на этом и играет Запад с Англосаксами . (живут наши правители поо принципу , 5 лет пройдёт , выберут не выберут ,а по-сему на хрен мне о народонаселении думать , сдам дела , а там пусть другие думают) . Ну не может мужик и на  коне и за сохой одновременно сидеть . Если б нам в сказке жить , тады даа ...  Ни одна страна кроме краины не пострадала потерями людей , да ещё и у нас подстригли . Что ж хорошего , кто выиграл , да ещё и мигрантов наши деляги привечают и подкармливают , не задумываясь даже что для страны подлянку строят . А элитка и правительство с олигархами только подыгрывают ни законов не создают ни жёстко не гонят , ни с теми кто их устраивает в стране , да ещё и каких-то лидеров ( смотрящего )выбирают и легализуют  . И это при том при всём , что обещают войну не заканчивать . ЛОзунг все помним , но думаю , что ему будет и вторая часть .... до последнего русского , а далее голыми руками придут брать , ведь БРИКС ещё не сформировано и с нами в бой не идут(никто не призывает),  и делается пока неструктурно , а просто собираем членов , а надо бы и то и другое  делать более интенсивней и активней  . Здесь время нам отпущено маловато . Враг не дремлет никогда. Какие с ними могут быть сделки , все сделки надо прекратить немедленно и они сами сдохнут .
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх