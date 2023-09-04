США готовит для России сделку по Украине, которую мы принципиально должны отвергнуть

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Во-первых никто не собирается в нашем правительстве заниматься демографией , а на этом и играет Запад с Англосаксами . (живут наши правители поо принципу , 5 лет пройдёт , выберут не выберут ,а по-сему на хрен мне о народонаселении думать , сдам дела , а там пусть другие думают) . Ну не может мужик и на коне и за сохой одновременно сидеть . Если б нам в сказке жить , тады даа ... Ни одна страна кроме краины не пострадала потерями людей , да ещё и у нас подстригли . Что ж хорошего , кто выиграл , да ещё и мигрантов наши деляги привечают и подкармливают , не задумываясь даже что для страны подлянку строят . А элитка и правительство с олигархами только подыгрывают ни законов не создают ни жёстко не гонят , ни с теми кто их устраивает в стране , да ещё и каких-то лидеров ( смотрящего )выбирают и легализуют . И это при том при всём , что обещают войну не заканчивать . ЛОзунг все помним , но думаю , что ему будет и вторая часть .... до последнего русского , а далее голыми руками придут брать , ведь БРИКС ещё не сформировано и с нами в бой не идут(никто не призывает), и делается пока неструктурно , а просто собираем членов , а надо бы и то и другое делать более интенсивней и активней . Здесь время нам отпущено маловато . Враг не дремлет никогда. Какие с ними могут быть сделки , все сделки надо прекратить немедленно и они сами сдохнут .