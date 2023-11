Colorful G-One Plus – игровой ПК “все в одном” с процессором Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT за $830...

Colorful G-One Plus – игровой ПК “все в одном” с процессором Ryzen 9 6900HX и Radeon RX 6850M XT за $830Компания Colorful представила игровой компьютер “Всё в одном” под названием Colorful G-One Plus, который является исключением из её типичной стратегии с фокусом на видеокартах Nvidia.