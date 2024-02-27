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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В больнице №52 из желчного пузыря пациента извлекли 156 камешков

Настоящим сюрпризом для 67-летнего пациента, да и для его лечащего врача Давида Мазманяна, стали 156 пигментных билирубиновых камешков величиной от 2 до 3 мм, которые были обнаружены при обследовании желчного пузыря.

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