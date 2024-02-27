В больнице №52 из желчного пузыря пациента извлекли 156 камешков

Настоящим сюрпризом для 67-летнего пациента, да и для его лечащего врача Давида Мазманяна, стали 156 пигментных билирубиновых камешков величиной от 2 до 3 мм, которые были обнаружены при обследовании желчного пузыря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии