Поплавская. "Где удары возмездия?"

Nikitenko Jury

Как всегда обо всем замалчивают. Всех уверяют, что наших гибнет значительно меньше, чем хохлов. Но ведь ребята приезжают домой оттуда. Они молчат (очевидно, что с них берут какие-то подписки о неразглашении),но иногда и проскальзывает информация о несоответствии истинных потерь с указываемых. А про "удары возмездия" я вообще молчу. Сейчас разбомбят какую-нибудь малозначительную подстанцию или водонапорную башню, а преподнесут, как ошеломляющий ответ. Вот только никто не может ответить на вопрос, почему не перекрывают пути поставок наемников и вооружения? Целы все основные аэродромы, порты. А ответ на поверхности. Наши воры и грабители, которые сейчас именуют сами себя олигархами, продолжают торговать во всем миром через хохляндию. Если все разбомбить, то из кровавый бизнес остановится. А они этого допустить не могут.