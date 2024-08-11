Не знаю, права ли сейчас Яна Поплавская, всегда довольно аргументированно и эмоционально выражающая то, что считает большинство россиян по тому или иному резонансному событию.
Поплавская. "Где удары возмездия?"
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И
Игорь
Пора снять белые перчатки, все равно РФ обвинят во всех грехах, так что лучше быть, чем слыть.
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1 час.
Ирина Сафонова
Уже тошнит от Поплавской, ген.штаб по меньшей мере. Её куда готовят- в Думу. Слишком её много!!!!!!
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46 мин.
Nikitenko Jury
Как всегда обо всем замалчивают. Всех уверяют, что наших гибнет значительно меньше, чем хохлов. Но ведь ребята приезжают домой оттуда. Они молчат (очевидно, что с них берут какие-то подписки о неразглашении),но иногда и проскальзывает информация о несоответствии истинных потерь с указываемых. А про "удары возмездия" я вообще молчу. Сейчас разбомбят какую-нибудь малозначительную подстанцию или водонапорную башню, а преподнесут, как ошеломляющий ответ. Вот только никто не может ответить на вопрос, почему не перекрывают пути поставок наемников и вооружения? Целы все основные аэродромы, порты. А ответ на поверхности. Наши воры и грабители, которые сейчас именуют сами себя олигархами, продолжают торговать во всем миром через хохляндию. Если все разбомбить, то из кровавый бизнес остановится. А они этого допустить не могут.
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25 мин.
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