Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

23 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • S Sharkov
    Да что ты знаешь о временах Сталина. Мерецкова за финскую расстреляли? Жукова за 41-й расстреляли? Тимошенко за Харьк...Идет дискуссия, н...
  • S Sharkov
    А тебе это за чем? Помогать ничем не помогаешь, для низкого старта?Идет дискуссия, н...
  • S Sharkov
    Правда без любви - ложь /Библия/Идет дискуссия, н...

Поплавская. "Где удары возмездия?"

Поплавская. "Где удары возмездия?"

Не знаю, права ли сейчас Яна Поплавская, всегда довольно аргументированно и эмоционально выражающая то, что считает большинство россиян по тому или иному резонансному событию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
И
Игорь
Пора снять белые перчатки, все равно РФ обвинят во всех грехах, так что лучше быть, чем слыть.
Ответить
1 час.
Ирина Сафонова
Уже тошнит от Поплавской, ген.штаб  по меньшей мере. Её куда готовят- в Думу. Слишком её много!!!!!!
Ответить
46 мин.
Nikitenko Jury
Как всегда обо всем замалчивают. Всех уверяют, что наших гибнет значительно меньше, чем хохлов. Но ведь ребята приезжают домой оттуда. Они молчат (очевидно, что с них берут какие-то подписки о неразглашении),но иногда и проскальзывает информация о несоответствии истинных потерь с указываемых. А про &quot;удары возмездия&quot; я вообще молчу. Сейчас разбомбят какую-нибудь малозначительную подстанцию или водонапорную башню, а преподнесут, как ошеломляющий ответ. Вот только никто не может ответить на вопрос, почему не перекрывают пути поставок наемников и вооружения? Целы все основные аэродромы, порты. А ответ на поверхности. Наши воры и грабители, которые сейчас именуют сами себя олигархами, продолжают торговать во всем миром через хохляндию. Если все разбомбить, то из кровавый бизнес остановится. А они этого допустить не могут.
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх