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Царьград

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Прошло исследование, как "вечные" химикаты ослабляют нашу защиту от вирусов

Прошло исследование, как "вечные" химикаты ослабляют нашу защиту от вирусов

Раскрыт механизм ослабления иммунитета под действием перфторированной органики.Миллионы людей ежедневно сталкиваются с перфторированной органикой (PFAS) в быту — от сковородок с антипригарным покрытием до водоотталкивающей одежды.

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