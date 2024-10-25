🪖 Морпехи 810-й бригады разгромили колонну техники противника в Курской области Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
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🪖 Морпехи 810-й бригады разгромили колонну техники противника в Курской области Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.