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Экс-хоккеист Каменский: Радует, что Овечкин в 38 лет показывает отличную игру

Экс-хоккеист Каменский: Радует, что Овечкин в 38 лет показывает отличную игру

Валерий Каменский, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли, высказал свое мнение по поводу игры Александра Овечкина, российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».

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