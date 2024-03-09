Экс-хоккеист Каменский: Радует, что Овечкин в 38 лет показывает отличную игру

Валерий Каменский, олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли, высказал свое мнение по поводу игры Александра Овечкина, российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз».
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