Умер легендарный полярный исследователь Артур Чилингаров

О смерти 84-летнего полярного исследователя, депутата Госдумы сообщила пресс-служба парламента. Первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.