Ушаков предрек Трампу сложное начало президентства

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп столкнется с ворохом проблем после вступления в должность главы государства, они не только международного плана, но и внутриполитические, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
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