Завершилась реставрация бюста Попова в ВМУРЭ ко дню рождения института

Подошла к завершению реставрация бюста русского ученого и изобретателя радио А. С. Попова в Военно-морском институте радиоэлектроники (ВМУРЭ) ко дню рождения учебного учреждения, расположенном в Петергофе.
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