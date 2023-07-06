МОЯ СТРАНА

6 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    "Искандеры" в зон...
  • Сергей Гришин
    А можно и не иметь военной базы на Кубе! А лишь устроить постоянные визиты дружбы наших кораблей и подводных лодок с ...С Украины придетс...
  • Евгений Сипайло
    Ему время хочется потянуть? Чтоб хохлов перевооружили, обучили, а потом всё по новому начинать? Нет уж. В логове заду...На российском рад...

Колоскова: Всё больше российских артистов не хотят ассоциироваться с нацпредателями 

Колоскова: Всё больше российских артистов не хотят ассоциироваться с нацпредателями 

Недоверие к артистам после бегства за рубеж «культурной элиты» остается в российском обществе. Но многие творческие люди никогда не интересовались политикой, поэтому для них наступило прозрение от осознания происходящего в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх