Колоскова: Всё больше российских артистов не хотят ассоциироваться с нацпредателями 

Недоверие к артистам после бегства за рубеж «культурной элиты» остается в российском обществе. Но многие творческие люди никогда не интересовались политикой, поэтому для них наступило прозрение от осознания происходящего в мире.
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