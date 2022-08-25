Новые правила появились на месте интимного инцидента во Владивостоке

В Дирекции общественных пространств Владивостока сообщили, что безопасным и комфортным отдых станет при выполнении следующих правил: Дети младше 14 лет должны находиться у фонтана исключительно в сопровождении взрослых; Самокатчикам и велосипедистам запрещено приближаться к фонтану; Заходить в фонтан без обуви, в обуви на каблуках или в обуви со скользящей подошвой запрещено; Зажимать струи воды и садиться на них запрещено; Выгуливать рядом с фонтаном питомцев запрещено; Пить воду из фонтана запрещено; Мусорить на территории запрещено; Посещать территорию фонтана в пьяном виде, пить алкоголь на месте и курить запрещено.